DHL объявила о приостановке приема и отправки посылок в Россию

Транспортная компания DHL заявила, что приостанавливает прием и отправку посылок в Россию на неопределенный период. Также доставки приостановлены на территорию Белоруссии и Украины.

«Наши входящие перевозки в Россию и Белоруссию были приостановлены, поэтому мы также не принимаем поставки в эти страны до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении на официальном сайте DHL.

В компании сообщили, что обеспечивают торговые отношения между странами по всему миру и стремятся к более взаимосвязанному сообществу для обеспечения мира и процветания. Но сейчас главным приоритетом DHL является безопасность своих сотрудников. «Поэтому мы закрыли офисы и операции на Украине до дальнейшего уведомления», — добавили в пресс-службе.

По данным Forbes, решение остановить доставку и прием российских посылок приняли компании UPS и FedEx. Представители UPS сообщили, что бесплатно вернут отправителям посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину, если это будет возможно.