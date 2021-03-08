Белый дом будет бороться с «дезинформацией» РФ о вакцинах

США будут всеми возможными способами сражаться с информацией о неэффективности вакцин от коронавируса, которые якобы распространяет Россия. Речь идет про препараты фирмы Moderna и консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов. Ее слова процитировал ТАСС.

«Мы хотим заверить, что будем противодействовать дезинформации всеми имеющимися средствами. Мы осведомлены о подходах и тактике российской стороны, предпринимающей усилия с целью распространения дезинформации», — отметила она.

Псаки подчеркнула, что названные вакцины от коронавируса безопасны — их уже одобрил регулятор для использования. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что власти изучат способы, которые позволят противодействовать фейкам. Сейчас они следят за ситуацией и реагируют на нее.

При этом Москва неоднократно опровергала все обвинения Америки. Более того, российские власти не раз предлагали США сотрудничать при разработке совместной вакцины от коронавируса.