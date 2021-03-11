Госдеп пообещал бороться с «российской дезинформацией» о вакцинах

США намерены бороться с дезинформацией о вакцинах против коронавируса, идущей со стороны России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

«Это действительно одна из наиболее важных задач, и я разделяю вашу обеспокоенность неверной информацией и дезинформацией, распространяемой, в том числе Россией, в отношении вакцин», — сказал глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, дезинформация «исключительно опасна» и в конечном счете направлена против тех стран, которые ей занимаются.

«Они сами не будут в безопасности, пока большая часть мира не будет вакцинирована», — отметил глава Госдепартамента.

Блинкен пообещал, что при обнаружении дезинформации о вакцинах США дадут ей решительный отпор.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США выявили четыре российские онлайн-ресурсы, пытавшиеся дискредитировать западные вакцины от COVID-19. Сайты, по словам представителя ведомства, действовали под руководством российской разведки. В Госдепе их не назвали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения, сообщив, что российские спецслужбы «не имеют никакого отношения к критике вакцин».