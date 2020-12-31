«Дежурный по стране». Лукашенко рассказал о планах на Новый год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведет Новый год. Он отметил, что не пьет, поэтому будет выполнять роль «дежурного по стране».

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Его слова процитировал «Sputnik Беларусь».

«Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют ( на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что не пытается себя пропиарить таким образом, он всегда продолжает оставаться на посту, даже в праздничные дни. Лукашенко подчеркнул, что уже забыл, когда нормально спал, и если он сможет выдержать эти несколько суток, то посмотрит собственное обращение к жителям республики. Он добавил, что в этом году обращение записывалось в необычном формате, поэтому ему интересно, что получится в итоге.

29 декабря Лукашенко устроил новогодний бал для молодежи во Дворце независимости. На торжество пришли 314 юношей и девушек из разных регионов республики — студентов вузов, а также учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования. По традиции сам президент тоже танцевал на балу.