Украинский пограничник обвинил начальника в переправке дезертиров за границу

Сотрудник Закарпатской Госпогранслужбы публично предъявил обвинения своему начальнику. По его словам, тот участвовал в переправке дезертиров через границу Украины, сообщило агентство «Унiан».

Сотрудник утверждает, что начальник отдела пограничной службы Лужанка создал преступную группировку, которая переправляла за границу военнообязанных граждан за деньги. Он отметил, что в схеме участвовали и другие сотрудники.

«Эта схема проходит по поддельным справкам военкомата городов Берегово, Хуст и Тячев. Возможно какие-то другие схемы… Ко мне также подходили», — рассказал мужчина.