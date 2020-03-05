Девушки устроили странный флешмоб с демонстрацией своей стройности. Видео
Чтобы показать свою стройность и красоту девушке достаточно одной помады. Красить губы ей не нужно. Нужно поставить ее на ключицу и удержать. Такой флешмоб захватил пользовательниц китайской социальной сети Weibo. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Автором челленджа стала актриса Чен Шу. Она опубликовала видео, где она стояла с помадой на ключице.
Актриса призвала всех повторить, то что смогла она. За сутки видео собрали более 200 миллионов просмотров. А социальная сеть заполнилась сотнями фотографий и видео, где девушки удерживали помаду ключицей.
Это не первый флешмоб среди китайских женщин в демонстрации ключиц. Ранее в качестве баланса использовалась стопка монет.
Видимые ключицы в Китае считаются признаком стройности и красоты. Модели и актрисы Поднебесной часто надевают платья, чтобы демонстрировать эту часть тела.