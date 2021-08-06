Девушка умерла в австралийской тюрьме из-за халатности врачей и полиции

Действия австралийских полицейских и медиков привели к смерти 22-летней Джульекки Дью. Случай произошел в городе Порт Хедленд на северо-западе Австралии, рассказал сайт «Политика сегодня».

Джульекку арестовали из-за долга, который составил 3622 австралийских доллара. Девушка, находясь в камере, несколько раз жаловалась на боли в груди. Однако осмотревший ее врач сказал, что она симулирует симптомы и с ней все в порядке.

После такого заключения, правоохранители перестали реагировать на жалобы Джульекки. Через несколько дней девушка умерла. На вскрытии выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца, вызванная инфекцией из-за перелома ребер.

Родственники погибшей намерены оспорить решение судей в отношении полицейских и медика, которым получили лишь выговор.