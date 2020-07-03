Девушка укротила крокодила. Видео

На кадрах видно, что девушка протянула в руке кусок мяса. Крокодил ухватил лакомство, а укротительница успела быстро одернуть руку. После этого она погладила крокодила по спине.

Из видео складывается впечатление, что девушка даже не переживала и выглядела хладнокровной.

Некоторые интернет-пользователи не поверили в происходящее: «Это компьютерная графика? Выглядит нереально, как ни крути. Либо нереально круто, либо нереальная подстава». Другие посмеялись: «Это что за порода собаки такая?».

А вот на северо-западе Испании был замечен двухметровый нильский крокодил, печально известный как крокодил-людоед. Нильские крокодилы опасны для человека: по одним данным, каждый год они поедают сотни людей, по другим — число жертв может исчисляться тысячами.