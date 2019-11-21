Девушка сбросила 63 килограмма с помощью видеоигр

Девушка, которой сейчас 29 лет, всегда испытывала трудности с весом. В детстве ее называли самой толстой девочкой в школе, а в университете на нее никто не обращал внимания из-за лишней массы. Британка встала на весы и узнала, что в ней 117 килограммов.

Потом девушка улетела в Египет на отдых и поняла, что боится на людях выйти в купальнике. После возвращения на родину британка решила изменить свою фигуру раз и навсегда.

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Драйден купила игровую приставку Xbox. С тех пор она каждый день занималась спортом с помощью специальных фитнес-игр. Кроме того, во время просмотра телевизора она использовала эллиптический тренажер. Девушка также изменила рацион питания. Благодаря всему этому за два года она похудела до 54 килограммов. Затем британка сделала пластическую операцию, чтобы привести в норму обвисшую кожу.

Сейчас Драйден регулярно участвует в забегах на длинные дистанции.