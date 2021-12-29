Девушка Саакашвили заявила, что он находится в тяжелом состоянии

Девушка бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила о его критическом состоянии здоровья. О своем возлюбленном она говорила в эфире на Facebook.

«После двух дней, когда не пускали никого к Михаилу, сегодня руководство больницы разрешило украинскому консулу зайти к Михаилу Саакашвили, и мы получили информацию, в каком состоянии он сейчас находится. Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает», — заявила Ясько.

Ранее медики решили приостановить перевод Саакашвили обратно в тюрьму города Рустави в связи с повышенным давлением. Позднее личный врач политика Николоз Кипшидзе пожаловался на то, что вечером в понедельник, 27 декабря, ему не удалось попасть в госпиталь в Гори. Причины невозможности посещения ему объяснять не стали.

В Минюсте Грузии уже отмечали, что после того, как Саакашвили прекратит голодовку, его вернут обратно в тюрьму, если его состояние будет того позволять.