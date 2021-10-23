Девушка Саакашвили заявила, что его отношения с супругой окончены

Украинская девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что его отношения с женой Сандрой Рулофс окончены. До этого Саакашвили не афишировал свою личную жизнь. Было известно только то, что его супруга — гражданка Нидерландов, у них есть двое сыновей.

Ясько заверила в эфире украинского «Пятого канала», что ее отношения с Саакашвили длятся уже давно. Она опубликовала видео, на котором он сам рассказывает о своей новой любви.

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе», — сказала она.

В ходе телевизионной беседы ведущая заметила: супруга Саакашвили Сандра Рулофс опубликовала в социальной сети пост о том, что для нее вся эта информация стала сюрпризом. Ясько на это ответила, что все вопросы нужно адресовать только самой Сандре.

Но однозначно отвечать, развелся ли Саакашвили со своей женой официально, Ясько не стала. Лишь отметила, что они с возлюбленным публично объявили себя семьей, и едва ли приветствуют многоженство.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На своей родине он проходит по нескольким уголовным делам. Власти не раз предупреждали, что задержат его сразу по пересечении границы. Но Саакашвили все равно решил вернутся перед местными региональными выборами. Сейчас экс-президент Грузии находится в тюрьме.