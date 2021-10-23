Девушка Саакашвили назвала его состояние почти критическим

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается и вскоре приблизится к критическому. Идет 22-й день голодовки, и политик намерен держаться до конца. Саакашвили находится в тюрьме, так как был заочно осужден и проходит по нескольким незавершенным делам. Он не признает вины и считает себя политическим заключенным.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с грузинским политиком в романтических отношениях, сообщила в Facebook, что навестила Саакашвили в тюрьме.

«Моя четвертая поездка к Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме. Сегодня мы говорили много. Около пяти часов… Сегодня 22-й день голодовки. Михаил, как и раньше, настроен бороться до конца. Я уже не раз просила его прекратить голодовку, но решение непоколебимо», — написала она.

Ясько сообщила, что ей грустно видеть возлюбленного, который находится в опасности, так как его состояние приближается к критическому.

Она подчеркнула, что приближается день, когда госпитализация станет единственно возможным решением. По мнению Ясько, в тюремной больнице жизнь и здоровье Саакашвили не будут в безопасности. Нужно искать хороших и честных врачей.

Накануне стало известно, что к тюрьме, в которой содержится Михаил Саакашвили подогнали реанимобиль. Адвокат политика сообщил, что того на днях могут госпитализировать.