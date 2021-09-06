Девушка с арбалетом напала на школу на Украине

На Украине девушка напала на учителей. Она ворвалась в здание с профессиональным арбалетом и начала хаотично стрелять по людям.

Нападение произошло в одной из школ Полтавы. Девушка 2002 года рождения смогла попасть в двух учительниц. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции в Полтаве.

Одной из учительниц она пробила руку, второй педагог также получил ранение, но не уточняется какое.

Источник фото: Управление полиции в Полтаве.

Как сообщило издание Vesti.ua со ссылкой на очевидцев, девушка была с зелеными волосами, похожая на персонажа из аниме.

На данный момент девушка дает показания следственно-оперативной группе. По данным украинского издания, она целенаправленно готовилась убить одного из учителей этой школы.

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