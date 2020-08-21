Девушка рассказала о странной традиции в Нидерландах

Девушка приехала знакомиться с родителями мужа-нидерландца. Семья села обедать. Во время приема пищи свекровь вдруг начала бить и похлопывать себя по лицу. Это напугало молодую супругу, призналась она. Причем женщина повторяла свои действия несколько раз.

Тогда интернет-пользовательница тихо поинтересовалась у мужа, все ли в порядке с его матерью. В первые минуты мужчина даже не понял вопроса. Тогда девушка пояснила ему, что ее так сильно напугало. В ответ муж поразился еще больше. Оказывается, в Нидерландах граждане хлопают себя по лицу, когда еда показалась им очень вкусной. Мужчина даже не догадывался, что в других странах нет такого обычая.

В стране существуют и другие традиции, которые иностранцам могут показаться странными. Например, одна пожилая женщина за год до своего столетнего юбилея попросилась в тюрьму. Попасть за решетку — ее давняя заветная мечта. Полицейские помогли осуществить желание бабушки. Они торжественно нацепили на нее наручники и на две минуты закрыли в камере.