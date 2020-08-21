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    21 августа 2020, 13:06

    Девушка рассказала о странной традиции в Нидерландах

    Алена Макаренко

    В Нидерландах существуют довольно странные традиции и обычаи. Например, во время еды свекровь девушки, которая вышла замуж за местного гражданина, вдруг начинала бить себя по лицу. Историю об особенностях разных менталитетов рассказала пользовательница Reddit под ником SweetPickleRelish, сообщил «Царьград».
    Девушка рассказала о странной традиции в Нидерландах

    Девушка приехала знакомиться с родителями мужа-нидерландца. Семья села обедать. Во время приема пищи свекровь вдруг начала бить и похлопывать себя по лицу. Это напугало молодую супругу, призналась она. Причем женщина повторяла свои действия несколько раз.

    Тогда интернет-пользовательница тихо поинтересовалась у мужа, все ли в порядке с его матерью. В первые минуты мужчина даже не понял вопроса. Тогда девушка пояснила ему, что ее так сильно напугало. В ответ муж поразился еще больше. Оказывается, в Нидерландах граждане хлопают себя по лицу, когда еда показалась им очень вкусной. Мужчина даже не догадывался, что в других странах нет такого обычая.

    В стране существуют и другие традиции, которые иностранцам могут показаться странными. Например, одна пожилая женщина за год до своего столетнего юбилея попросилась в тюрьму. Попасть за решетку — ее давняя заветная мечта. Полицейские помогли осуществить желание бабушки. Они торжественно нацепили на нее наручники и на две минуты закрыли в камере.

    Новости SMI.FM