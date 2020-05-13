Девушка раскрыла секрет своего похудения на 23 килограмма

23-летняя жительница Индии рассказала как ей удалось избавиться от лишнего веса. За 18 месяцев ей удалось сбросить 23 килограмма.

Как рассказал The Times of India, к 23 годам Дикша Сингхи весила 105 килограммов. Она много раз пыталась похудеть, но не прикладывала для этого особых усилий. Она взяла себя в руки, когда лишний вес стал серьезной проблемой. Решающим стал момент, когда ее не пустили покататься на параплане, потому что она была слишком тяжелой.

Девушка стала регулярно заниматься спортом, следить за режимом сна и отказалась от нездоровой пищи.

«Сбросить первые килограммы было легко. Но потом я вышла на плато и перестала видеть изменения. Я начала сдаваться и испортила все достигнутое», — рассказала она.

Она начала все сначала. Теперь Сингхи знала, что для того, чтобы похудеть нужно быть стойкой и не сдаваться, несмотря ни на что.

Сейчас девушка занимается фитнесом 5-6 раз в неделю по 45 минут. Утром она ест кашу или блины из нутовой муки, днем — зелень с чапати (индийский лаваш — прим.ред.), а на вечер предпочитает блюда с высоким содержанием белка и овощи. Сингхи старается не употреблять сахар, но балует себя мороженым.

Она считает, что для успеха необходимо поддерживать позитивный настрой.

«Я стараюсь избегать людей, которые постоянно хотят его испортить, даже тех, кто говорит: „Пропусти сегодня тренировку, поешь что-нибудь, ничего не случится“», — отметила она.

Ранее соотечественница девушки, Рупсиха Бора Деори похудела на 33 килограмм. Ей удалось добиться этого за семь месяцев.