Девушка помогла найти участника штурма Капитолия через сайт знакомств

Гражданка США рассказала о том, как ей удалось использовать популярный сайт знакомств, чтобы помочь правоохранителям найти участника штурма Капитолия. Своей историей девушка поделилась с изданием Huffington Post.

20-летняя Клэр рассказала, что услышала призыв американского президента Джо Байдена найти виновных в беспорядках в Капитолии. Девушка решила поучаствовать в расследовании. Она изменила свой профиль на сайте знакомств Bumble и притворилась сторонницей консервативных идей.

В какой-то момент ей написал некий юноша, который указал свое местонахождение в штате Вирджиния. Молодые люди стали обмениваться комплиментами, и это усыпило бдительность молодого человека. Он стал рассказывать подробности и даже скинул Клэр фото со штурма Капитолия. На снимке четко видно, что он тоже участвовал в беспорядках.

Как только девушка получила это фото, она нашла профиль парня в Facebook и скинула его в ФБР. С девушкой связался агент и уточнил все подробности. В итоге мужчина был арестован. В ходе расследования выяснилось, что мужчина действительно был в Капитолии во время беспорядков. Ранее стало известно, что ущерб от штурма Капитолия власти США оценили в 1,5 миллиона долларов.