Девушка получила ответное SMS с номера умершего брата

Американка написала SMS на номер своего умершего брата и получила ответ. Оказалось, что номер дали другому абоненту, но он готов поддержать девушку.

Героиня истории поделилась трогательной перепиской на Reddit. На опубликованных снимках видно, что сначала она написала на номер брата, что очень скучает, а потом на следующий день ей пришел ответ.

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«Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали», — написал абонент.

Выяснилось, что номер дали другому человеку. Девушка извинилась и сказала, что боялась этого момента, когда номер телефона переподключат. Она призналась, что не в первый раз пишет на этот номер.

Ее друг по переписке предложил ей продолжать делиться мыслями о брате. Он признал, что они незнакомы друг с другом, но заверил девушку, что она не наскучит ему своими сообщениями. По его словам, сейчас его двоюродная сестра находится при смерти, поэтому он понимает ее чувства.

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В комментариях пользователи поделились тем, как они переживали утраты. Один рассказал, что до сих пор перечитывает сообщения своего друга, который умер несколько лет назад. Другой, что звонил своей маме пять или шесть раз с 2011 года, когда ее не стало.

«Я удалил все от моей подруги, прежде чем ее не стало, и я очень сожалею об этом. Единственное, что у меня осталось от брата, это фрагмент голосовой почты от 2007 года. Берегите это», — посоветовал еще один пользователь.