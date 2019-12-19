Девушка-подросток попыталась угнать самолет в США

По данным издания, девушка пробралась в международный аэропорт Фресно, перемахнув через забор с колючей проволокой. Она залезла в частный самолет King Air 200 и запустила его двигатель. Но воздушное судно врезалось в забор, проехав несколько метров. Выяснилось, что машина была неисправна и находилась на ремонте. Неудачливую угонщицу арестовали. Следующие восемь лет она может провести за решеткой.