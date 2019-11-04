  • Девушка ослепла из-за татуировок на глазном яблоке

    04 ноября 2019, 23:39

    Нина Петлинова

    24-летняя Эмбер Люк, которая проживает в австралийском штате Новый Южный Уэльс, ослепла на один глаз после того, как сделала татуировку на глазном яблоке. Она хотела придать им необычный голубой оттенок, но процедура пошла не по плану. Об этом рассказал New York Post.

    Эмбер Люк уже давно называла себя «Голубоглазый белый дракон», а некоторое время назад решила воплотить это в реальность и придать своим глазным яблокам голубой цвет. Для этого она решилась на татуаж, который едва не лишил ее зрения.

    «Я даже не могу описать, на что это было похоже. Когда глаз пронзили чернила, было ощущение, что художник-татуировщик схватил множество осколков стекла и потер мне глаза», — рассказала она.

    По словам Люк, мастер слишком глубоко вводил краску ей в глаз, из-за чего серьезно его повредил. В результате у девушки пропало зрение, которое вернулось лишь через три недели. Эмбер отметила, что в ближайшее время не планирует никаких радикальных изменений в своей внешности, но продолжит делать татуировки. Она собирается забить все тело до того, как отметит свое 25-летие.