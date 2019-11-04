Девушка ослепла из-за татуировок на глазном яблоке

Эмбер Люк уже давно называла себя «Голубоглазый белый дракон», а некоторое время назад решила воплотить это в реальность и придать своим глазным яблокам голубой цвет. Для этого она решилась на татуаж, который едва не лишил ее зрения.

«Я даже не могу описать, на что это было похоже. Когда глаз пронзили чернила, было ощущение, что художник-татуировщик схватил множество осколков стекла и потер мне глаза», — рассказала она.

По словам Люк, мастер слишком глубоко вводил краску ей в глаз, из-за чего серьезно его повредил. В результате у девушки пропало зрение, которое вернулось лишь через три недели. Эмбер отметила, что в ближайшее время не планирует никаких радикальных изменений в своей внешности, но продолжит делать татуировки. Она собирается забить все тело до того, как отметит свое 25-летие.