Девушка не мыла волосы восемь лет. Как детский протест перерос в привычку

История о девочке с грязными волосами пользователям TikTok понравилась. Сама Пейдж объяснила это так.

«Первоначально это было неповиновение моим родителям». Они заставляли меня мыть волосы каждый вечер. После нескольких недель это превратилось в игру, чтобы посмотреть, сколько я смогу продержаться. Через год это стало смыслом моей жизни», — рассказала она.

Это признание шестнадцатилетней блогерши стало вирусным в TikTok. Правда нашлись и хейтеры. Куда без них? Девушку обвинили в том, что у нее наверняка завелись вши, что ее волосы воняют и и ее все бояться. Однако Пейдж принимала меры. чтобы этого не допустить. Она ополаскивала волосы водой, использовала у корней сухой шампунь и детскую присыпку.

По ее словам, многие из тех, кто знали ее в жизни даже не подозревали, что она не мыла волосы уже много лет. Единственная неприятность, с которой ей пришлось столкнуться — частая смена наволочек на подушках. Через несколько ночей от них начинало неприятно пахнуть. Но даже это Пейдж обернула себе на пользу.

«Я считаю, что это хорошо, потому что это заставило меня стирать постельное белье чаще, чем обычно. И я не выросла ленивой», — поделилась она.

Однако через восемь лет голову все же пришлось помыть. 16-летняя Пейдж отправилась на учебу в новую школу-интернат. Изменения в жизни поразили ее до глубины души, но, по ее словам, это правильное действие.

«Восемь лет протеста и самозащиты вылетели в трубу с этим мытьем волос. Это разбило мне сердце, но это был шаг в правильном направлении», — сказала она.

По словам Пейдж она пока еще не решила, какую прическу она будет себе делать. Жалеть о прошлых годах она тоже не хочет. Девушка пояснила, что ее волосы сильные и не секутся в отличие от остальных людей, которые часто моют голову.