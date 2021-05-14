Девушка нашла под водой обручальное кольцо, которое было надето на рыбку

Девушка из Австралии, которая занимается подводным плаванием, нашла в заливе Эмили обручальное кольцо, которое носила маленькая рыбка. Об этом сообщил «Ридус».

«Кефаль разрывает песок в поисках пищи, поэтому если в нем есть что-то похожее на кольцо, оно легко надевается на рыбку, и она не может снять это. Подобное может привести к печальным последствиям», — рассказала она.

Девушка отметила, что люди должны больше заботиться об экологии и не выбрасывать ненужные вещи в океан. Также она вспомнила пост в паблике любителей сноркелинга, в котором говорилось, что было потеряно мужское обручальное кольцо.