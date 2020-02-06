    06 февраля 2020, 11:31

    Девушка напугала насильника коронавирусом

    Дарья Морозова

    Жительница Китая напугала насильника, сказав, что заражена коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Metro.

    Преступник ворвался в дом к 25-летней китаянке и схватил ее за шею. Девушка начала кашлять и сказала, что недавно вернулась из Уханя, где заразилась китайской пневмонией, и теперь устроила сама себе карантин.

    Несостоявшийся насильник испугался и скрылся, правда, перед этим забрал из дома деньги и мобильный телефон.

    Позже он сам пришел в полицию.