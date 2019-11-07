Девушка из бедной китайской семьи раскрыла секрет счастья

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть Подробнее

Автор ролика показала подписчикам свое скромное жилище. Оказалось, что быть счастливой очень просто.

Девушка обратила внимание на холодильник, новый телевизор и микроволновку. Еще в их семье недавно появилась машина, хотя раньше родственники всегда ходили пешком. Помимо этого изменился их рацион: на тарелках теперь появляются не только тушеные овощи, но и мясо.

«Тррун-дун-дудун. Тут у нас свиные ножки», — нараспев рассказала девушка.

Она открыла крышку и показывала свой обед.

Подписчики пришли к выводу, что для счастья человеку нужно мало. Причем это чувство приносят не деньги.