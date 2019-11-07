Девушка из бедной китайской семьи раскрыла секрет счастья
Девушка из бедной семьи в Китае встречает каждый новый день с улыбкой, несмотря на плохое материальное положение. Она поразила интернет-пользователей своим оптимистичным настроем. Что ей приносит радость, девушка рассказала в видеоролике. Об этом сообщил «Царьград».
Миллениалам предсказали бедность и быструю смертьПодробнее
Автор ролика показала подписчикам свое скромное жилище. Оказалось, что быть счастливой очень просто.
Девушка обратила внимание на холодильник, новый телевизор и микроволновку. Еще в их семье недавно появилась машина, хотя раньше родственники всегда ходили пешком. Помимо этого изменился их рацион: на тарелках теперь появляются не только тушеные овощи, но и мясо.
«Тррун-дун-дудун. Тут у нас свиные ножки», — нараспев рассказала девушка.
Она открыла крышку и показывала свой обед.
Подписчики пришли к выводу, что для счастья человеку нужно мало. Причем это чувство приносят не деньги.