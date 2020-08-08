Девушка была вынуждена 10 лет есть чипсы и хлеб. Но ее спас гипноз

Жительница Великобритании десять лет ела только чипсы и хлеб. Она была вынуждена соблюдать такой рацион из-за расстройства пищевого поведения. Любая другая еда у нее вызывала отвращение и даже панические атаки.

Как пишет ComicSands, сложности в употреблении пищи у Иззи Коул возникли с трех лет. Малышка стала отказываться от приготовленной ее мамой еды и устраивала истерики, если ее заставляли есть силой.

Некоторое время женщина не обращала внимания на капризы дочери. Однако затем забеспокоилась и начала водить ее по врачам. Медики разводили руками и списывали все на то, что ребенок просто капризничает.

Ситуация усугублялась. Первые проблемы у девочки начались с начальной школы. Она не могла питаться вместе с остальными школьниками в столовой и стала отдаляться от них.

«Это начало влиять на меня в социальном плане. Я была в том возрасте, когда наличие друзей очень важно, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне», — вспоминает она.

В результате расстройство Иззи достигло таких пределов, что она могла есть только чипсы и хлеб. Любые другие продукты вызывали у нее панику и рвотные рефлексы.

В 2015 году мама девушки случайно увидела рекламу гипнолога и клинического терапевта, специализирующегося на проблемах с едой. Решив, что хуже уже не будет, они отправились к нему на прием.

Сеанс гипноза длился два часа, и он помог девушке. Выйдя из кабинета, она сразу же съела бутерброд, который взяла с собой.

«Меня не рвало, и этот страх ушел. Я стояла на улице, ела ананас и плакала. Мы все были так счастливы», — поделилась Иззи.

Сейчас 19-летняя девушка есть все, что захочет. Ее любимое блюдо — это запеченная курица, на которую раньше она не могла даже смотреть.