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    08 августа 2020, 02:53

    Девушка была вынуждена 10 лет есть чипсы и хлеб. Но ее спас гипноз

    Арина Гудилова

    Жительница Великобритании десять лет ела только чипсы и хлеб. Она была вынуждена соблюдать такой рацион из-за расстройства пищевого поведения. Любая другая еда у нее вызывала отвращение и даже панические атаки.
    Девушка была вынуждена 10 лет есть чипсы и хлеб. Но ее спас гипноз

    Как пишет ComicSands, сложности в употреблении пищи у Иззи Коул возникли с трех лет. Малышка стала отказываться от приготовленной ее мамой еды и устраивала истерики, если ее заставляли есть силой.

    Некоторое время женщина не обращала внимания на капризы дочери. Однако затем забеспокоилась и начала водить ее по врачам. Медики разводили руками и списывали все на то, что ребенок просто капризничает.

    Ситуация усугублялась. Первые проблемы у девочки начались с начальной школы. Она не могла питаться вместе с остальными школьниками в столовой и стала отдаляться от них.

    «Это начало влиять на меня в социальном плане. Я была в том возрасте, когда наличие друзей очень важно, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне», — вспоминает она.

    В результате расстройство Иззи достигло таких пределов, что она могла есть только чипсы и хлеб. Любые другие продукты вызывали у нее панику и рвотные рефлексы.

    В 2015 году мама девушки случайно увидела рекламу гипнолога и клинического терапевта, специализирующегося на проблемах с едой. Решив, что хуже уже не будет, они отправились к нему на прием.

    Сеанс гипноза длился два часа, и он помог девушке. Выйдя из кабинета, она сразу же съела бутерброд, который взяла с собой.

    «Меня не рвало, и этот страх ушел. Я стояла на улице, ела ананас и плакала. Мы все были так счастливы», — поделилась Иззи.

    Сейчас 19-летняя девушка есть все, что захочет. Ее любимое блюдо — это запеченная курица, на которую раньше она не могла даже смотреть.

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