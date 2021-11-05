Девочку из России признали «Лучшим ребенком Евразии»

Девятилетняя Еванжелина из России одержала победу в конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021. Имя самой лучшей девочки в Евразии объявили в турецкой Анталье, передала Lenta.ru.

Еванжелина получила право представлять Россию на международном уровне после того, как в прошлом году она взяла Гран-при конкурса Little Miss World Russia.

Девочки из 20 стран боролись за победу в конкурсе Best Children of Eurasia. Еванжелина стала лучшей, обойдя соперниц из Украины, Германии, Турции. Как и все участницы, она прошла национальный отбор, победив в конкурсах у себя на родине.

Победительница занимается балетом. В свои девять лет девочка уже может похвастаться совместным выступлением с примой Большого театра Ольгой Смирновой. Еванжелина уже успела поработать и с Евгением Плющенко, сыграв одну из главных ролей в его балете на льду «Золушка». Помимо танцев, она играет на фортепиано, увлекается живописью, изучает английский.

Ранее стало известно, кто будет представлять Россию на детском Евровидении.