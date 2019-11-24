Девочки с мачете подрались на сеансе «Холодного сердца-2»

Массовая драка произошла в кинотеатре прямо во время сеанса. Сначала несколько девочек напали на посетительницу. А потом к потасовке присоединились другие зрители второй части «Холодного сердца».

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Некоторые участники драки держали в руках ножи и мачете.

К кинотеатру подъехали несколько десятков полицейских. Семеро из них получили незначительные ранения. Правоохранители забрали у подростков два мачете.

Причины массовой драки пока неизвестны, они выясняются.

Стражи порядка задержали пять человек, в том числе двух девочек в возрасте 13 и 14 лет, 14-летнего мальчика и 19-летнего молодого человека. Их подозревают в нападении на полицейских. Еще один 14-летний юноша может быть причастен к воспрепятствованию действиям полиции.

Мультфильм «Холодное сердце-2» студии Disney — сиквел киноленты 2013 года. Он рассказывает о приключениях двух принцесс Анны и Эльзы, оленя Свена и снеговика Олафа. Первая часть принесла создателям 1,27 миллиарда долларов. До выхода ремейка «Короля-льва» (2019) она считалась самой кассовой анимационной картиной.