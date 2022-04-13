Девочке оторвало ступню при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела украинскими националистами населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя, еще четверо получили осколочные ранения, а одной девочке оторвало ступню. Об этом пресс-службе Народной милиции ДНР сообщил глава городской администрации Алексей Шевченко.

«За последние сутки разбито около 50 домов частного сектора, двое погибли, четверо пострадали. Разбили коммуникации электроснабжения, газоснабжения», — рассказал он.

Шевченко подчеркнул, что экстренные службы уже восстановили коммуникации. Они продолжили работу в штатном режиме.

Местный житель Александр рассказал, что ракеты прилетели в соседний двор и зацепили его личное домохозяйство, нанеся тяжелые травмы дочери и жене.

«Был обстрел, в соседний двор прилетело, погибла тетя Валя. Ее мужу в голову осколок прилетел. Он лежит в хирургии. Дочке моей оторвало ступню, она в реанимации. Жене порвало руку, она тоже в реанимации», — сообщил мужчина.

Утром СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой «Градами», националисты выпустили около 15 снарядов.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по оценке преступлений украинских военных и других вооруженных формирований в Донбассе.