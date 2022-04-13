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    13 апреля 2022, 11:25

    Девочке оторвало ступню при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

    При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

    Максим Зинкин

    В результате обстрела украинскими националистами населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя, еще четверо получили осколочные ранения, а одной девочке оторвало ступню. Об этом пресс-службе Народной милиции ДНР сообщил глава городской администрации Алексей Шевченко.

    Девочке оторвало ступню при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

    «За последние сутки разбито около 50 домов частного сектора, двое погибли, четверо пострадали. Разбили коммуникации электроснабжения, газоснабжения», — рассказал он.

    Шевченко подчеркнул, что экстренные службы уже восстановили коммуникации. Они продолжили работу в штатном режиме.

    Местный житель Александр рассказал, что ракеты прилетели в соседний двор и зацепили его личное домохозяйство, нанеся тяжелые травмы дочери и жене.

    «Был обстрел, в соседний двор прилетело, погибла тетя Валя. Ее мужу в голову осколок прилетел. Он лежит в хирургии. Дочке моей оторвало ступню, она в реанимации. Жене порвало руку, она тоже в реанимации», — сообщил мужчина.

    Утром СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой «Градами», националисты выпустили около 15 снарядов.

    Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по оценке преступлений украинских военных и других вооруженных формирований в Донбассе.