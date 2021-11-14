Девочка выжила при крушении легкомоторного самолета в США

Одномоторный пассажирский самолет разбился на острове Бивер-айленд (штат Мичиган, США). Жертвами крушения стали четыре человека, а также две находившиеся на борту собаки. Выжить в катастрофе удалось только ребенку.

По данным газеты Petoskey News-Review, крушение самолета местных авиалиний произошло после полудня субботы, 13 ноября. При происшествии погибли пилот, пара, которая выбирала на острове земельный участок под виноградники, и местный риелтор.

Дочь риэлтора оказалась единственной выжившей в крушении самолета. С тяжелыми травмами 11-летнюю девочку оперативно доставили в местную больницу.

Спасти ребенка удалось благодаря тому, что на сигнал о бедствии быстро откликнулся проводивший неподалеку учебный полет экипаж вертолета Береговой охраны. Пока никаких данных о состоянии здоровья выжившей девочки не приводится.

Бизнесмен Глен де Врайс, который в октябре совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard, погиб в авиакатастрофе. Авария произошла в районе Хэмптона в 65 километрах от Нью-Йорка. По неизвестной пока причине легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на лесную полосу. Расследование происшествия ведет управление безопасности на транспорте.