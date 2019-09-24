Девочка выжила после прыжка под поезд ее отца. Видео

Пятилетняя девочка чудом выжила после того, как 45-летний отец взял ее на руки и прыгнул под поезд с пригородной платформы метро Бронкса в Нью-Йорке. Свидетели запечатлели ее спасение на мобильные телефоны.

После того, как мужчина бросился под поезд, вагоны остановили, сообщило ABC News. Однако ему помочь уже было нельзя. Ребенок плакал и звал отца. Несколько человек спустились на рельсы и вытащили девочку из-под поезда.

Очевидцы утверждают, что ребенок выжил, так как попал в пространство между двумя передними колесами состава. Они также рассказали, что перед самоубийством отец девочки спокойно разговаривал по телефону.

«Я слышал, как он сказал жене, чтобы на присматривала за двумя другими детьми, а девочку он отведет в школу. Он сказал „я люблю тебя“, и прыгнул под поезд», — рассказал один из свидетелей инцидента.

Девочка была доставлена в больницу с незначительными царапинами на лице. Ей оказали медицинскую помощь и передали матери.

«Ребенок в отличном состоянии, спасибо Богу и ангелам, которые позаботились о ней», — сообщила она прессе.