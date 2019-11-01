Девочка в США получила пулю во время сбора сладостей на Хэллоуин

Семилетняя жительница Чикаго по американской традиции отправилась в преддверии Хэллоуина к соседям за сладостями. Ее ранили во время уличной перестрелки. Врачи сейчас борются за ее жизнь.

Как сообщил телеканал CBS Chicago со ссылкой на пресс-секретаря полиции Чикаго Рокко Алиото, инцидент произошел на оживленной улице города.

В девочку стреляли не специально — она получила шальную пулю. Двое мужчин с оружием преследовали третьего и палили в него. Девочка, одетая в костюм пчелы, в тот момент шла вместе с родителями.

Стрельба, в которой погиб 1 человек, произошла недалеко от Белого дома Подробнее

«Когда группа правонарушителей преследовала другого человека, они открыли огонь, начали стрелять по нему. И попали ей в шею в области груди», — заявил Алиото. Мужчина, которого хотели убить преступники, получил огнестрельное ранение в руку. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Это недопустимо! Семилетняя девочка, гуляющая со своей семьей, может погибнуть, потому что кто-то решил выяснить отношения при помощи оружия на улице, где много детей», — поделился своими эмоциями о случившемся полицейский.

Раненого ребенка доставили в больницу Строгер округа Кук.