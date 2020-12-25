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    25 декабря 2020, 09:55

    Девочка с «волчьей пастью» родилась у «танцующего миллионера»

    Артур Блянихов

    Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный среди пользователей Сети как «танцующий миллионер», рассказал на своей странице в Instagram, что у него родилась дочь с серьезной патологией. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным информагентства, девочка родилась с волчьей пастью (расщелина мягкого и твердого неба. — прим. ред.). По словам Вакки, с таким недугом рождается каждый семисотый ребенок.

    «Мы счастливы, что у нас есть прекрасная команда медиков, которая проведет операцию нашей дочери, чтобы она могла жить полноценной жизнью», — цитируют предпринимателя «Невские новости».

    Отмечается, что бизнесмен обратил на себя внимание после танцев на борту яхты вместе со своей девушкой четыре года назад. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало позитивные эмоции у пользователей.

    Звезда отечественной эстрады Владимир Пресняков вместе со своей супругой Натальей Подольской покрестил в начале декабря новорожденного сына Ваню.

    «Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя», — поделилась Подольская.