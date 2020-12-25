Девочка с «волчьей пастью» родилась у «танцующего миллионера»

По данным информагентства, девочка родилась с волчьей пастью (расщелина мягкого и твердого неба. — прим. ред.). По словам Вакки, с таким недугом рождается каждый семисотый ребенок.

«Мы счастливы, что у нас есть прекрасная команда медиков, которая проведет операцию нашей дочери, чтобы она могла жить полноценной жизнью», — цитируют предпринимателя «Невские новости».

Отмечается, что бизнесмен обратил на себя внимание после танцев на борту яхты вместе со своей девушкой четыре года назад. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало позитивные эмоции у пользователей.

Звезда отечественной эстрады Владимир Пресняков вместе со своей супругой Натальей Подольской покрестил в начале декабря новорожденного сына Ваню.

«Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя», — поделилась Подольская.