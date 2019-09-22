Девочка с тремя руками родилась в Индии

Роды проходили 20 сентября в индийском штате Раджастан. Женщина должна была родить тройню, но два плода срослись. Мальчик был абсолютно здоров, а у девочки врачи увидели две лишние ноги и руку, которые росли из груди и живота.

«Мальчик нормальный, а девочка — случай сиамских близнецов. У нее была небольшая проблема с дыханием. Мы поставили ей кислородную маску, и ее жизненные силы теперь стабильны», — рассказал один из медиков.

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Оказалось, что женщина ни разу не приходила на УЗИ, поэтому никто не знал о такой проблеме протекающей беременности.

Теперь новорожденную планируют отправить в Джайпур, где находится более современная детская клиника. Там должны провести операцию по удалению лишних конечностей. По словам медиков, после нее девочка сможет жить нормальной жизнью.