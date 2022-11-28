Мир 28 ноября 2022, 16:26 Девочка с хвостом родилась в Мексике НТВ сообщил, что врачи удалили хвост девочке из Мексики

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Женщина в Мексике родила необычную дочь: у девочки был хвост. О необычном младенце рассказали в Telegram-канале НТВ.

При рождении длина рудимента составляла шесть сантиметров. Девочка не могла шевелить хвостом, однако могла чувствовать прикосновения.

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Изначально врачи не стали удалять отросток. После консилиума они решили посмотреть, как хвост будет развиваться в дальнейшем, параллельно со взрослением девочки.

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Спустя два месяца медики установили, что длина рудимента увеличилась почти на сантиметр. После этого они решились на удаление отростка. Ампутация прошла успешно: младенца выписали из больницы уже на следующий день.

У семейной пары девочка стала вторым ребенком. У первенца не было никаких отклонений при рождении. Сама девочка появилась на свет точно в срок.