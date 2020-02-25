Девочка пришла в парламент с автоматом наперевес. В США новый резонансный законопроект об оружии

Чарльз Нильсен — дедушка 11-летней Бэйли — привел внучку на слушания, чтобы наглядно показать, что обществу не стоит бояться огнестрельного оружия. «Бэйли стреляет с тех пор, как ей исполнилось пять. Своего первого оленя она подстрелила в девять из этой винтовки. Она носит ее ответственно и знает, что не нужно держать палец на курке», — сказал мужчина законодателям.

Сейчас в Айдахо разрешено носить скрытое оружие тем, кому исполнилось 18 и кто зарегистрирован в штате. Согласно законопроекту, такое право получат и те американцы, кто на указанной территории не живет. При этом противники нововведения боятся бесконтрольного поведения подростков до 19 лет, которые могут наведаться в гости в Айдахо с оружием.

«Когда они приезжают в Айдахо, они должны иметь возможность скрытого ношения оружия, потому что делают это ответственно, — заявил Нильсен — Они законопослушные граждане. Мы должны беспокоиться о преступниках».

С ним согласился политолог из США Эндрю Корыбко. По его мнению, от законопроекта исходит «нулевая угроза». «Если кто-то хочет убить кого-то другого, он не будет следовать закону и показывать оружие, прежде чем использовать его. Страх вокруг этого вопроса совершенно неуместен. Законопослушные граждане не совершают преступлений, это делают преступники», — считает собеседник «360».

А вот появление на слушаниях ребенка с заряженной винтовкой наперевес политолог назвал безответственным. «Тревожно, что дедушка позволил 11-летней внучке держать это огнестрельное оружие. Считаю, что это было безответственно. Тем не менее любой взрослый человек может показать своему ребенку, как пользоваться любой техникой, это решение могут принять только родители, не государство», — добавил Корыбко.

При этом собеседник «360» не считает, что подобный пример и доступ детей к оружию увеличит количество убийств в США, совершенных детьми и подростками. Если кто-то хочет причинить вред или убить кого-то другого, он сделает это, независимо от того, обучали его обращаться с оружием или нет.

Если дети или подростки крадут оружие у родителей, это ответственность родителей. Если у потенциальных убийц нет доступа к огнестрельному оружию, они возьмут нож или что-то еще. Убивают не предметы, а люди. А средство всегда найдется Эндрю Корыбко политолог.

В последнее время в США участились случаи насилия со стороны детей. Один из последних случаев, когда мальчик пытался зарезать сестренку. В прошлом месяце подросток из штата Юта застрелил свою мать и трех детей. Спастись удалось лишь отцу семейства. Мотивы поступка до сих пор неизвестны. В апреле прошлого года ребенок поджег передвижной дом в трейлерном парке поселка Гудфилд, штат Иллинойс. При этом он знал, что внутри были люди. В результате от удушения погибли двое взрослых и трое детей в возрасте до двух лет. В 2018 году в штате Миссисипи девятилетний мальчик застрелил старшую сестру, так как она не дала ему поиграть на приставке.