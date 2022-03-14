Девочка получила ранение при обстреле ВСУ поселка в ЛНР

Девочка 2008 года рождения получила ранение в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Новокраснянка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

По данным на 07:00 14 марта власти ЛНР зафиксировали четыре обстрела со стороны ВСУ по четырем населенным пунктам республики.

В результате обстрелов в населенном пункте Ирмино получила повреждения поликлиника № 3 Стахановской центральной городской многопрофильной больницы на Профсоюзной улице. В населенном пункте Золотое-5 оказались повреждены два жилых дома и четыре хозпостройки.

В населенном пункте Новокраснянка из-за обстрела пострадала 13-летняя девочка, повреждения получил один жилой дом.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ее подразделения находятся примерно в двух километрах от населенного пункта Рубежное. Военные ЛНР взяли под контроль деревню Варваровка.

По словам представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, украинские силовики при отступлении переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные, что замедляет продвижение сил народной республики.