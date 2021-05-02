Девочка назвала все элементы таблицы Менделеева и установила рекорд

Четырехлетняя девочка из Катара смогла быстрее всех перечислить все элементы таблицы Менделеева. В итоге она установила мировой рекорд по скорости среди детей.

Юная жительница Катара назвала все химические элементы за две минуты 28 секунд, сообщила газета The Peninsula Qatar. Такой результат позволил ей попасть в Международную книгу рекордов (International Book of Records). Это издание является одним из аналогов Книги рекордов Гиннесса. Создатели сборника заявили, что результат девочки является лучшим среди детей.

По данным газеты, девочка смогла не только назвать все элементы таблицы, но еще и выучила всех премьер-министров Индии. Также рекордсменка перечислила все планеты солнечной системы и органы человека.

В современную Периодическую систему химических элементов входят 118 элементов. Первый вариант таблицы был сдан в печать весной 1896 года. Автором работы стал русский ученый Дмитрий Менделеев.

Летом 2020 года попасть в Книгу Гиннесса удалось проживающему в Томске Виталию Вивчару. Россиянин под водой задержал дыхание и 76 раз отжал штангу весом в 50 килограммов.