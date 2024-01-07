Мир 07 января 2024, 21:39 Девочка лишилась ноги при взрыве в районе аэропорта на юге Сирии Несколько человек пострадали в результате взрыва в районе аэропорта на юге Сирии РИА «Новости»

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Несколько человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрывы в районе аэропорта Корниш города Дераа в Сирии. Об этом сообщила Генеральная организация радио и телевидения Сирии в Telegram-канале со ссылкой на источник в полиции.

По данным СМИ, в районе аэропорта сработало взрывное устройство, заложенное неизвестными.

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«Несколько человек получили ранения, в том числе девочка, которой немедленно ампутировали ногу», — сообщили журналисты.

В среду, 3 января, взрывы прогремели на кладбище иранского города Керман, где в 2020 году похоронили погибшего генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касема Сулеймани. Два взрывных устройства сработали во время памятной церемонии в честь генерала. В результате погибли 95 человек, еще 188 получили ранения. Власти Ирана заявили о роли США и Израиля в подготовке теракта.