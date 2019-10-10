Девочка из Ровно родила ребенка в 12 лет и отказалась от него
В городе Ровно (Украина) 12-летняя девочка отказалась от новорожденного сына и, оставив малыша в больнице, уехала вместе с его бабушкой из города. Об этом сообщил «Царьград».
Уточняется, что ребенок родился больным и нуждается в особом уходе. Врачи выявили у него врожденный порок. Малолетняя мать написала отказ от малыша. Позже его планируют отдать в детский дом в Закарпатской области.
Отцом мальчика оказался 20-летний парень, который живет в гражданском браке с девочкой. Они проживают в лагере, который находится на свалке.