Девочка 9/11 родилась в США 11 сентября

В день траурной годовщины 18-летия террористической атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, в США в 9:11 вечера родилась девочка. Ее вес девять фунтов и 11 унций.

В США принято даты обозначать в непривычном для нас формате. Так, американцы сначала указывают порядковый номер месяца года, а потом — день месяца. Дату пишут через косую черту. Так, 11 сентября в такой записи будет выглядеть как 9/11. Кроме того, в США принята не только метрическая система мер и весов, но и английская, где вес измеряется в фунтах, унциях других единицах.

Бывший разведчик рассказал, что спецслужбы США заранее знали о 9/11 Подробнее

В штате Теннесси родился ребенок, дата, время рождения, а также вес которого привязан к одному числу — 9/11, сообщил сайт «Би-Би-Си». Кристина Браун родилась в 9:11 вечера с весом в девять фунтов и 11 унций — это 4,4 килограмма. Ребенок здоров.

«Мы слышали, как доктор объявил время рождения 9:11, а затем, когда они взвесили Кристину, мы услышали вздох удивления, когда все поняли, что Кристина весила девять фунтов 11 унций», — рассказал отец новорожденной Джастин Браун. Он пообещал, что когда девочка подрастет, ей обязательно расскажут о важности этой даты.

В сентябре 2001 года террористы захватили в небе несколько пассажирских самолетов и 11 сентября направили их как управляемые снаряды в здания Всемирного торгового центра и в Пентагон. Погибли три тысячи человек.

С того времени дата 9/11 считается в США скорбным днем. Американцы обираются на траурные церемонии и вспоминают о погибших.