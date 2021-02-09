У Елизаветы II появился девятый правнук

Внучка Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила первенца. Мальчик стал девятым среди правнуков и правнучек британской королевы, сообщила Daily Mail.

Роды прошли утром 9 февраля в частном родильном доме в Лондоне. На них присутствовал муж принцессы бизнесмен Джек Бруксбэнк.

Сама Эжени опубликовала фото, на котором мужская и женская ладони держат ручку новорожденного.

В Букингемском дворце заявили, что королева и остальные члены монаршей семьи были проинформированы и очень рады новостям. Эжени и ее ребенок чувствуют себя хорошо, отметили в королевской пресс-службе.

Мальчик, родившийся у принцессы Эжени, стал первым внуком принца Эндрю и его бывшей жены Сары.

Эжени — дочь среднего сына королевы герцога Йоркского. Она вышла замуж за Бруксбэнка в октябре 2018 года.

В прошлом Бруксбэнк управлял популярным ночным клубом Mahiki. Сейчас он продвигает в Великобритании бренд текилы, принадлежащий актеру Джорджу Клуни. Принцесса управляет арт-галереей Hauser & Wirth.