Мир 16 декабря 2022, 14:54 Девятый пакет санкций ЕС коснется 168 российских организаций ЕС ввел ограничения против 168 организаций из России freepik

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Власти Евросоюза ввели ограничения против 168 российских организаций, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, все компании связаны с военно-промышленном комплексом РФ, а также с энергетическим и добывающим секторами страны, сообщил ТАСС.

Замглавы ЕК написал, что европейские политики согласовали девятый пакет антироссийских санкций, но еще не ввели их в действие.

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«Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом», — уточнил Домбровскис.

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По его словам, ЕС расширил список инвестиционных запретов в отношении экономики России, включая энергетический и добывающий сектора, а также рекламу, маркетинговые исследования и другие сферы.

Сербия не намерена вводить санкции против России, хоть у республики и нет таких обязательств, заявил президент страны Александр Вучич. Он добавил, что власти будут представлять гражданство россиянам и украинцам, потому что государство испытывает дефицит рабочей силы, сообщил «Царьград».

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официального введения девятого пакета антироссийских санкций. После ознакомления с ним можно будет принимать ответные меры, добавил он.