16 декабря 2022, 14:54
Девятый пакет санкций ЕС коснется 168 российских организаций
ЕС ввел ограничения против 168 организаций из России
Власти Евросоюза ввели ограничения против 168 российских организаций, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, все компании связаны с военно-промышленном комплексом РФ, а также с энергетическим и добывающим секторами страны, сообщил ТАСС.
Замглавы ЕК написал, что европейские политики согласовали девятый пакет антироссийских санкций, но еще не ввели их в действие.
Реклама
«Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом», — уточнил Домбровскис.
Реклама
По его словам, ЕС расширил список инвестиционных запретов в отношении экономики России, включая энергетический и добывающий сектора, а также рекламу, маркетинговые исследования и другие сферы.
Сербия не намерена вводить санкции против России, хоть у республики и нет таких обязательств, заявил президент страны Александр Вучич. Он добавил, что власти будут представлять гражданство россиянам и украинцам, потому что государство испытывает дефицит рабочей силы, сообщил «Царьград».
Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официального введения девятого пакета антироссийских санкций. После ознакомления с ним можно будет принимать ответные меры, добавил он.
Санкции
Россия
Евросоюз
Реклама
Реклама