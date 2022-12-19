Мир 19 декабря 2022, 17:26 Девять стран ЕС проголосовали против потолка цен на российский газ Глава МИД Венгрии Сийярто назвал страны, выступившие против лимита цен на газ из РФ РИА «Новости»

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Девять стран ЕС, в том числе Венгрия и Германия, выступили против фиксированных цен на российский газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания, которое транслировали в соцсетях.

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — отметил он.

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По словам Сийярто, кроме Германии, страны, выступившие против, малонаселенные, поэтому они не смогли выступить весомым меньшинством, необходимым для блокировки.

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Министр обратил внимание, что на утреннем заседании после дискуссий чешский председатель выдвинул новое предложение.

Накануне заседания Венгрия подтвердила решение голосовать против потолка цен на российский газ.