Девять солдат пошли на самоубийство из-за отчета о военных преступлениях

За последние три недели покончили с собой девять австралийских военнослужащих. Самоубийства произошли на фоне обнародования доклада о военных преступлениях в Афганистане.

Руки наложили на себя восемь мужчин и одна женщина, что является беспрецедентным для истории армии Австралии, пишет Daily Mail. Ранее командующий Вооруженными силами страны Ангус Кэмпбелл опубликовал доклад. В документе сообщается о 39 убийствах, совершенных спецслужбами Австралии в период с 2005 по 2016 год. В это время были убиты не только солдаты, но и мирные граждане.

Пока военные не располагают доказательствами, что самоубийцы были причастны к расправам. Но специалисты считают, что доклад мог послужить поводом для стресса.

«Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности — это все вызывало стресс», — привело издание Advertiser слова консультанта по психическому здоровью Нила Уолласа.

В опубликованном документе содержатся показания более чем 400 свидетелей. Кроме того, специалисты изучили около 20 тысяч документов и 25 тысяч снимков. По словам Кэмпбелла, необходимо дополнительно расследовать 36 инцидентов, которые касаются убийств и неоправданной жестокости.