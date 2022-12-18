Мир 18 декабря 2022, 12:57 Девять полицейских погибли при взрыве бомбы на севере Ирака — СМИ Rudaw: девять полицейских погибли при взрыве бомбы в городе Киркук в Ираке РИА «Новости»

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Девять сотрудников иракской федеральной полиции погибли в результате взрыва в городе Киркуке, расположенном на севере страны. Об этом сообщил канал Rudaw, сославшись на источник в службах безопасности Ирака. По его данным, экстремисты заложили бомбу на пути следования полицейских машин и затем привели ее в действие с помощью дистанционного управления.

Правоохранители патрулировали местность в районе населенного пункта Эль-Хувейджа и попали в засаду, которую устроили боевики «Исламского государства»*. Известно также, что в числе погибших — офицер сил МВД.

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В издании уточнили, что с момента изгнания ИГИЛ* из региона прошло уже пять лет, но нападения группировки продолжаются, особенно в сельских районах провинций, в частности в Киркуке.

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Губернатор Киркука Ракан Саид объявил траур в связи с произошедшим.

*«Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.