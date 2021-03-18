Девять осужденных казнили в Египте

В одной из тюрем Каира казнили девять человек, которые были осуждены по уголовным преступлениям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что среди казненных оказались три женщины. По данным издания, в Египте под высшую меру наказания попадают люди, которые совершили особо тяжкие преступления. Кроме убийств и терроризма к ним относятся изнасилования, а также незаконный ввоз и оборот наркотиков. Вердикты о смертной казни одобряет верховный муфтий. Их могут вынести как самим гражданам Египта, так и жителям других стран.