Важное 16 марта 2023, 13:26 Девять иностранцев задержали в Польше по обвинению в связях с российской разведкой Глава МВД Польши заявил о задержании 9 иностранцев, подозреваемых в связях с разведкой РФ РИА «Новости»

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В Польше задержали девять иностранцев по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский. По его словам, задержанные якобы занимались разведывательной деятельностью и готовили диверсии, сообщило РИА «Новости».

Шесть подозреваемых поместили под временный арест, добавил он. Им инкриминируют шпионаж в пользу России, а также создание организованной преступной группы.

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«Задержанные — это иностранцы из-за восточной границы», — добавил Каминьский.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в беседе с местными СМИ заявил, что сотрудники Агентства внутренней безопасности выявили разведывательную сеть в Подкарпатском воеводстве, сообщил «Интерфакс».

«Это была разведывательная группа, которая работала на Россию», — отметил он.

Ранее RMF FM распространила данные о задержании шести иностранцев. По сообщению источника радиостанции, они якобы устанавливали скрытые камеры на автотрассах и железнодорожных путях близ аэродрома в Ясенке, расположенном недалеко от города Жешув.