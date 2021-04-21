Девять детей пострадали при перестрелке на дне рождении в США

В американском штате Луизиана во время празднования дня рождения произошла перестрелка. Пострадали как минимум девять детей. Об этом сообщило издание WTRF.

Стрельба произошла 17 апреля в неподалеку от Нового Орлеана. Кто-то позвонил сотрудникам полиции и сообщил о перестрелке в приходе Святого Иоанна Крестителя.

Местные власти предполагают, что на мероприятии присутствовали 60 подростков. Именинником был 12-летний мальчик. Спорить начали две группы детей, у которых и раньше отношения не складывались. Ссора, которая переросла в драку и перестрелку.

В результате травмы получили девять детей. Один подросток получил ранение в голову, второму ранили обе ноги, другой мальчик попал в больницу с травмой живота. Их поместили в больницу. Семеро из них уже вернулись домой. Состояние оставшихся под наблюдением врачей оценивается как стабильное.

Пока никто из 60 присутствующих на той вечеринке не дал показаний о произошедшем и не подтвердил факт стрельбы. Полиция также никого не стала арестовывать, расследование продолжается.