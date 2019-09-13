Девять человек стали жертвами ударов молний в Индии

Более 50 человек умерли из-за ударов молний в Индии за два дня Подробнее

Стихия разыгралась в деревне Лохарпурва в округе Гархва на востоке Индии. Молния ударила в дерево, под которым находились люди. По словам очевидцев, там они играли в карты. В результате внезапной непогоды шесть человек скончались на месте, двое умерли в больнице Гархвала. Также пострадали четыре молодых человека, приходившиеся друг другу братьями.

Еще один человек погиб от удара молнии во время рыбалки. Также ранения получили 19 девочек из средней школы в результате удара молнии в здание учебного заведения.

Власти штата обязались выплатить родственникам погибших компенсации и оплатить необходимое лечение пострадавшим.