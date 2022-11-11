Мир 11 ноября 2022, 11:06 Девять человек стали жертвами стрельбы в Мексике

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В мексиканском штате Гуанахуато во время стрельбы в баре погибли девять человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на властей муниципалитета Апасео-эль-Альто.

В сообщении говорится, что вооруженные люди вошли в заведение и стали стрелять по посетителям, а затем скрылись с места преступления.

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В результате случившегося погибли пяти мужчин и четыре женщины. Еще две женщины получили ранения.

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