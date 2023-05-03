Мир 03 мая 2023, 12:26 Девять человек стали жертвами подростка, открывшего стрельбу в школе Белграда «Вечерне новости»: девять человек погибли в результате стрельбы в школе Белграда

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Как минимум девять человек погибли в результате стрельбы, которую устроил 14-летний подросток в здании средней школы в центре Белграда. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».

По информации издания, жертвами стали восемь учеников и охранник, еще 15 получили ранения. Четверо детей с различными травмами доставлены в центр неотложной помощи. Среди пострадавших — учительница, она находится в критическом состоянии.

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Предположительно, семиклассник во время нападения на школу находился под воздействием наркотических веществ. В остальном, как пишет газета, подросток характеризуется с положительной стороны. Известно, что его отец работает врачом.

Стрельба произошла утром 3 мая в школе, которая находится в районе Врачар, в центре столицы Сербии. Ее устроил ученик седьмого класса, полиция его задержала. Мотивы подростка пока не известны.